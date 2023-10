Sono ancora tutti sconvolti ed addolorati per il nuovo femminicidio di Annalisa D’Auria e del gesto estremo del suo compagno Agostino Annunziata. La donna che aveva solamente 32 anni, ha lasciato anche una bambina di 9 anni, avuta da una precedente relazione.

Gli inquirenti in queste ore stanno lavorando per capire cosa è successo in quell’abitazione, a Rivoli. I due si erano trasferiti dalla Campania, per una nuova vita, che però non è andata come speravano.

Il dramma si è consumato nella prima mattina di sabato 28 ottobre. Precisamente nell’appartamento che la coppia condivideva in via Monte Bianco, a Rivoli, comune che si trova nella provincia di Torino.

Annalisa aveva 2 bambine. La prima avuta da una precedente relazione, che ha 9 anni. La seconda invece, ha solamente 3 anni e purtroppo ha visto la madre perdere la vita, per mano di suo padre.

Dal racconto di una vicina, i due avevano spesso delle discussioni, negli ultimi tempi erano peggiorate. Probabilmente perché lui era convinto che lei avesse una relazione parallela, cosa che al momento non è emersa.

Così nella mattina di sabato, al termine dell’ennesima lite, il 36enne ha preso un coltello un cucini ed ha messo fine alla vita della compagna, con un fendente nella parte del collo.

La richiesta della figlia di Annalisa D’Auria

Subito dopo è uscito di casa con la piccola ed ha chiamato la madre per dirle la verità di ciò che aveva appena fatto. Una volta arrivato sul posto di lavoro, con una scusa ha affidato la figlia d un collega e lui l’ha fatta finita gettandosi da un silos.

Agostino Annunziata ha fatto un volo di circa 20 metri, che non gli ha lasciato scampo. La madre dopo aver saputo del delitto, ha lanciato subito l’allarme, ma quando i Carabinieri sono arrivati, era ormai troppo tardi.

La figlia della coppia, ai medici chiede: “Dove è la mia mamma?” Purtroppo in pochissimo tempo è rimasta all’improvviso orfana. Gli agenti ora stanno facendo tutti gli accertamenti del caso ed hanno trovato l’arma del delitto, vicino al corpo della giovane donna.