Gli inquirenti in queste ore stanno cercando di ricostruire tutti i dettagli del femminicidio avvenuto nella mattina di sabato 28 ottobre, commesso da Agostino Annunziata. L’uomo poco dopo ha telefonato alla madre per dirle ciò che aveva appena fatto e poi si è tolto la vita.

Una vicina di casa della coppia, ha spiegato che in realtà i due litigavano spesso e che solo pochi giorni prima ha assistito ad una loro discussione in strada. Era arrabbiato perché la moglie non aveva risposto ad alcune telefonate.

Il nuovo delitto si è consumato nella prima mattina di sabato 28 ottobre. Nell’appartamento in cui viveva la coppia in via Monte Bianco, a Rivoli.

Annalisa D’Auria lavorava come bidella, aveva 32 anni ed era originaria di Nocera Inferiore, a Salerno. Il marito invece, per un periodo ha lavorato come militare e poi aveva trovato lavoro nella provincia di Torino, in un’azienda che si occupa di metalli per le auto.

Nella casa aveva fatto un anno di domiciliari, per il reato di spaccio di stupefacenti. Nella mattina di sabato, ha messo fine alla vita della moglie, con un fendente nella parte del collo.

Subito dopo è uscito di casa, ha chiamato la madre e le ha raccontato tutta la verità di ciò che aveva fatto. Poi si è recato a lavoro, ha affidato la figlioletta ad un collega con una scusa e si è tolto la vita gettandosi da un silos.

Il racconto di una vicina di Agostino Annunziata e di Annalisa D’Auria

La madre dell’uomo, dalla Campania, ha lanciato subito l’allarme. Gli agenti intervenuti nella casa, hanno trovato la donna a terra nella sala, con l’arma del delitto vicino a lei. L’uomo invece, era deceduto sul posto di lavoro.

Da ciò che è emerso non risultano esserci denunce da parte della 32enne. I colleghi di Agostino hanno parlato di lui come una persona buona e generosa. Una vicina però, ha detto che in realtà tra la coppia c’erano molte discussioni. L’ultima in strada pochi giorni fa. La donna ha raccontato: