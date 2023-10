Un uomo avrebbe prima sparato a sua moglie, uccidendola, per poi rivolgere l'arma verso se stesso: ennesimo femminicidio in Italia

È delle ultimissime ore la notizia di un terribile femminicidio, l’ennesimo in Italia, questa volta avvenuto a Bardi, in provincia di Parma. Poco dopo le 16:00 di oggi pomeriggio, un uomo avrebbe ucciso sua moglie a colpi di pistola per poi rivolgere l’arma verso se stesso. Lui, in condizioni disperate, è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Parma e sarebbe in pericolo di vita.

Sgomento e commozione a Bardi, piccolissimo comune di circa 2mila abitanti situato nella provincia di Parma, dove nel pomeriggio di oggi si è consumato un delitto sconvolgente.

Un uomo del posto, forse al culmine di una lite, ha estratto una pistola ed esploso diversi colpi verso sua moglie. Successivamente ha rivolto l’arma verso se stesso e premuto di nuovo il grilletto.

I soccorsi sono arrivati prontamente sul posto, forse allertati dai vicini di casa che hanno sentito gli spari.

CREDIT: TODAY

Nella casa hanno trovato una scena agghiacciante e per la donna ormai non c’era già più nulla da fare. L’uomo, invece, era ancora in vita ed è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Maggiore di Parma. Per il trasporto è stato necessario un elisoccorso arrivato da Pavullo.

Oltre a medici e infermieri del 118, sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Borgotaro e di Bardi, che proprio in queste ore si stanno occupando di effettuare tutti i rilievi del caso.

Femminicidio: una piaga che distrugge l’Italia

Sono oltre 80, da inizio anno, i delitti che hanno avuto come vittime delle donne in Italia. Nella maggior parte di questi casi, si è trattato di crimini eseguiti all’interno di ambiti familiari, rendendo quindi il tutto un vero problema sociale.

Nell’ultimo periodo soprattutto le statistiche sono aumentate vertiginosamente. Solo qualche giorno fa, ad esempio, un 59enne di Primavalle a Roma ha tolto la vita a sua madre 88enne, per non farle scoprire un debito che aveva.

O ancora, Uber Capucci, 67enne di Vignola, nel modenese, che ha ucciso sua madre e il fratello al culmine dell’ennesima lite familiare scoppiata in casa.

Ancora prima, circa due settimane fa, un ingegnere informatico di 67 anni di Alessandria, Martino Benzi, ha sterminato tutta la sua famiglia prima di togliersi la vita. Ha ucciso prima il figlio Matteo, poi la moglie Monica, la suocera Carla e in fine se stesso.