Casette d'Ete, bambino di un anno e mezzo investito da uno scuolabus, è morto sul colpo: indagini in corso

Un gravissimo episodio è quello avvenuto nella mattina di ieri, lunedì 6 marzo. Purtroppo un bambino di un anno e mezzo ha perso la vita dopo che uno scuolabus lo ha investito, durante la manovra di retromarcia. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti.

Ora saranno solo le forze dell’ordine intervenute sul posto, a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a far luce sul perché il piccolo fosse solo in strada, senza il controllo di un adulto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella prima mattina di lunedì 6 marzo. Precisamente nella frazione di Casette d’Ete, nel comune di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo.

Da ciò che è emerso fino ad ora, l’uomo alla guida dello scuolabus, si era fermato in via Pisanelli. La sorella maggiore del bambino era appena salita a bordo ed erano diretti a scuola.

Tuttavia, il bimbo per seguirla è riuscito a sfuggire a sua madre e quando il mezzo è ripartito, lo ha investito. L’automobilista stava facendo la manovra di retromarcia.

Il conducente in un primo momento non si è accorto di nulla, ma si è fermato solo dopo aver sentito le urla strazianti della madre. La famiglia originaria dal Pakistan, si era trasferita in quella zona da poco tempo.

Le indagini per il bambino di un anno e mezzo investito dal bus

I passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine. I medici arrivati, per cercare di salvargli la vita, lo hanno rianimato a lungo. Però alla fine, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Sembrerebbe che il bimbo abbia perso la vita all’istante. L’assistente a bordo del veicolo, ha fatto scendere gli altri bambini e li ha accompagnati a scuola dopo aver chiesto l’intervento di un altro veicolo.

Nel frattempo le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica. Il conducente dello scuolabus, invece, si trova in uno stato di forte shock.