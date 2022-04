Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella serata di domenica 3 aprile. La vittima purtroppo è un ragazzino di soli 15 anni, chiamato Marco Lelli Ricci, grande appassionato di basket. Era in macchina con i suoi genitori. Loro sono feriti, ma non gravemente.

Una vicenda davvero terribile, che si è diffusa molto velocemente sui social. Infatti tanti suoi amici, sconvolti dalla perdita, hanno voluto scrivere sul web dei messaggi di cordoglio.

Stando alle informazioni che hanno reso note sui media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 21:00 di domenica 3 aprile. Precisamente in via Nuova, a Pilastrello, in provincia di Ferrara.

Marco era in macchina con i suoi genitori di 55 e 54 anni. Quando all’improvviso, è avvenuto l’impensabile. Alla guida della macchina c’era uno dei due adulti.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, l’auto su cui viaggiavano, è finita fuori strada, in un tratto in cui ci sono i lavori in corso. L’impatto è stato molto violento ed il ragazzino è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo.

Di conseguenza, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno liberato Marco, ma i medici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. Il 15enne è morto per i traumi riportati dopo l’incidente. I genitori invece, sono rimasti feriti, ma non risultano essere in pericolo di vita.

Il ragazzo era appassionato di pallacanestro. Infatti ha giocato prima nella Virtus under 15 e poi nel Granarolo Basket Village. Quest’ultima società per mostrare cordoglio alla famiglia, ha pubblicato un commovente messaggio sui social. Hanno scritto:

Tutta la grande famiglia di Granarolo Basket Village si stringe in un abbraccio ai genitori, al fratello ed ai parenti e gli è vicina in questo momento di grande dolore.

Anche tanti amici dei genitori hanno scelto di mostrare vicinanza ai familiari, per questa perdita così straziante ed improvvisa. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, ma non risultano esserci altri veicoli coinvolti.