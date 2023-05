Argenta, iscritto sul registro degli indagati l'uomo che ha travolto il bimbo di 5 anni con il trattore ed è morto in ospedale

Sono in corso tutte le indagini per il gravissimo sinistro che è avvenuto la scorsa domenica 22 maggio, nelle campagne di Argenta. Purtroppo un bimbo di appena 5 anni ha perso la vita, dopo che un trattore, guidato da un vicino di casa, lo ha investito.

A nulla sono serviti i tentativi dei medici di tenerlo in vita, sono risultati essere del tutto vani. A causa dei gravi traumi da schiacciamento che ha riportato, è deceduto dopo il ricovero in ospedale.

Da una prima ricostruzione dei fatti, il tutto è avvenuto nella tarda mattina di domenica 22 maggio. Precisamente nelle campagne di Argenta, dove il piccolo viveva con la sua famiglia, che si trova nella provincia di Ferrara.

Gli inquirenti ora stanno indagando e da ciò che è emerso fino ad ora, il bambino era uscita per giocare, proprio come faceva tutti i giorni, molto probabilmente.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il vicino di casa lo ha investito mentre era alla guida del mezzo agricolo. L’uomo si è subito reso conto dell’accaduto, ma non è riuscito ad evitare il sinistro.

Una volta sceso ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Sul posto oltre un’ambulanza, è arrivato anche un elisoccorso, che ha trasportato il piccolo d’urgenza all’ospedale Maggiore, di Bologna.

Le indagini per il decesso del bimbo di 5 anni investito dal trattore

Una volta in nosocomio, i dottori hanno quindi deciso di ricoverarlo in terapia intensiva. Tuttavia, poche ore dopo il ricovero, a causa dei gravi traumi da schiacciamento riportati, non ce l’ha fatta ed è deceduto.

Gli inquirenti hanno deciso di avviare un’inchiesta. Per poter procedere con le indagini, hanno quindi disposto l’autopsia sul corpo del bambino.

Inoltre, hanno deciso di iscrivere sul registro degli indagati l’uomo che era alla guida del trattore. Il reato per lui ipotizzato è quello di delitto colposo. Saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questo grave e straziante episodio, che ha portato a dolore e strazio nei cuori di tutta la comunità.