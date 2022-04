In queste ultime ore è emerso da alcune testate giornalistiche, che l’estetista che ha sottoposto la giovane mamma Samantha Migliore ad un trattamento al seno in casa, si è costituita. Non è ancora chiaro qual’è la sua posizione, ma sicuramente dopo l’accaduto ha trovato il modo per dileguarsi.

Al momento sono ancora in corso tutte le indagini per questa vicenda drammatica, che ha sconvolto l’intera comunità. In tanti stanno cercando di mostrare vicinanza a questa famiglia, colpita dalla perdita improvvisa.

I fatti sono iniziati lo scorso giovedì 21 aprile. Precisamente nell’abitazione che si trova Cento, piccolo comune in provincia di Ferrara.

L’estetista era andata nell’abitazione della vittima per sottoporla ad un trattamento al seno. Però, pochi minuti dopo aver finito, la mamma di soli 35 anni, ha iniziato a stare male.

Il marito ha allertato in fretta i sanitari, ma proprio mentre erano in attesa, la donna con la scusa di una telefonata è riuscita a fuggire. Tuttavia, Samantha è morta nella sua stessa casa, pochi secondi prima dell’arrivo dei medici.

Antonio Bevilacqua si era unito in matrimonio con la vittima, appena un mese fa. Su quella giornata ha detto che la moglie ha perso la vita mentre era tra le sue braccia.

Il triste passato di Samantha Migliore

Inoltre, l’uomo ha rivelato che l’estetista non ha mai detto quali sostanze ci fossero all’interno delle siringhe. Ha detto solo che alcune venivano usate per anestetizzare, ma non è ancora chiaro cosa è successo realmente.

Samantha Migliore nel 2020 è riuscita anche a sopravvivere ad un femminicidio da parte dell’ex marito. Quest’ultimo solo pochi giorni fa ha ricevuto una condanna. Aveva cercato di ucciderla con dei colpi di arma da fuoco.

La ragazza aveva deciso di rifarsi una vita, sposando appunto il suo compagno Antonio Bevilacqua. Tre figlie però, ora sono rimaste improvvisamente senza la sua mamma. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.