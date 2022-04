Una folla commossa si è presentata in chiesa per l’ultimo straziante addio a Pamela Paolini, la giovane mamma di 41 anni, morta in un drammatico incidente. Una sua amica e collega, ha voluto dire una frase davvero commovente, per la donna volata in cielo troppo presto.

Questa scomparsa così improvvisa e straziante ha sconvolto tantissime persone. Purtroppo pochi minuti prima del dramma, aveva lasciato i suoi 3 bambini a scuola.

Il rito funebre è stato celebrato nella chiesa di San Pio V, a Grottammare. Tanti amici e parenti erano presenti, per un ultimo saluto. Ma anche per mostrare vicinanza ed affetto ai suoi cari. Il parroco, nell’omelia, ha detto:

Non c’è una risposta precisa su ciò che è accaduto, solo la Fede può dare una risposta.

CREDIT: FACEBOOK

Una sua collega invece, quando ha avuto la possibilità di prendere la parola, ha voluto dire: “Ti sei allontanata dai nostri occhi, ma mai dal nostro cuore!”

Il drammatico incidente in cui è morta Pamela Paolini

La tragedia di questa giovane mamma è avvenuta nella mattinata, intorno alle 8, di mercoledì 13 aprile. Precisamente sull’autostrada A14, proprio mentre era diretta a lavoro.

Pamela aveva accompagnato i suoi 3 figli, di 14, 11 e 6 anni, a scuola ed era diretta al Conad di Stella Monsanpolo. Era a bordo della sua Lancia Musa e tutto sembrava procedere normalmente per lei.

Ad un certo punto però, proprio mentre stava guidando, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha tamponato un camion davanti a lei. L’impatto purtroppo è stato violento e devastante. Infatti Pamela Paolini è morta sul colpo, a causa dei traumi riportati.

Gli altri automobilisti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Tuttavia, per la giovane mamma di soli 41 anni, non hanno potuto fare nulla, ma solo constatare il tragico decesso. Ora gli agenti sono a lavoro per capire la dinamica del terribile incidente stradale.