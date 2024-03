In queste ore le forze dell’ordine stanno portando ancora avanti tutte le indagini per la straziante vicenda dei due fidanzati trovati senza vita nell’auto chiusa nel garage. Nella giornata di ieri, tutta la comunità ha avuto la possibilità di dire addio a Vincenzo Nocerino, il ragazzo 24enne.

Tuttavia, la famiglia della 20enne sta vivendo un nuovo dramma dopo la sua scomparsa. Questo perché visto ciò che è successo l’Iran, sua Nazione di origine, la sta descrivendo con una “peccatrice” ed una ragazza dai “facili costumi”.

Di conseguenza, un amico della famiglia Ahamad Bahramzadech, in diversi appelli sui social, ha chiesto aiuto a tutti. Nel suo appello ha scritto: “Salviamo l’onore di Vida e ridiamo dignità alla sua figura!” Dopo questo, è emerso appunto che l’Iran non ha intenzione di accettare la salma della ragazza, per la sepoltura, visto come ha perso la vita. Il deputato Francesco Emilio Borrelli e lo speaker di Radio Marte Gianni Simioli, su quanto stanno vivendo, hanno detto:

La Repubblica islamica e la polizia morale di Teheran hanno un’altra idea del ruolo della donna nella società. Vida è stata descritta per ciò che non era, infangandone la memoria. Chiediamo di fermare, che sembrano solo frutto di gossip, per niente utili a ricostruire la dinamica dei fatti. In Iran sono già stati tanti i problemi per la famiglia di Vida che vorrebbe solo dedicarsi ai funerali della figlia.

Fidanzati trovati senza vita: cosa è successo ai ragazzi

La mattina di sabato 16 marzo, il papà del ragazzo li ha trovati senza vita dentro al suo box, dentro la sua Fiat Panda. Erano usciti insieme la sera precedente e poi avevano deciso di stare un po’ da soli. Quindi di lasciare acceso il motore dell’auto.

Questa decisione però, nessuno dei due sapeva che avrebbe portato a conseguenze strazianti. Il monossido di carbonio ha provocato prima la perdita dei sensi e poco alla volta, anche i loro decessi.

Purtroppo Vida e Vincenzo per gli inquirenti hanno perso la vita per una fatalità. Avrebbero lasciato l’auto accesa e l’esalazioni del monossido di carbonio, avrebbero quindi provocato il loro decesso, senza che nemmeno se ne rendessero conto.