Sono ancora tutti sconvolti per quello che è successo ai due giovani fidanzati trovati senza vita nel box auto. Tuttavia, la famiglia della ragazza, oltre al dolore della sua perdita, sta vivendo un dramma, poiché l’Iran, suo paese d’origine, non vuole far entrare la salma nel Paese.

A dare notizie di questo è stato proprio il quotidiano Il Mattino, che nell’articolo hanno raccontato di un servizio fatto al tg locale, da un giornalista. Quest’ultimo avrebbe appunto detto che i due sono stati trovati in auto semi nudi e che quindi lei era una ragazza dai facili costumi.

A voler ridare dignità a Vida Shahvalad è proprio un suo amico di famiglia Ahmad Bahramzadeck, che chiede aiuto per poter far rientrare la salma nel suo paese, per la sepoltura. Lo stesso papà di Vincenzo Nocerino, in una breve intervista alla trasmissione radiofonica di Napoli, “La Radiazza” ha spiegato cosa sta vivendo lui e la famiglia della 20enne.

La ragazza era venuta in Italia con la sua famiglia. Vivevano nella zona di Caserta, ma lei si era trasferita a Napoli, per l’università. Proprio qui aveva conosciuto il 24enne e tra loro, tra alti e bassi come tutti, era nata una storia. Chi li conosceva dice che si amavano e che sembravano stare molto bene.

Fidanzati trovati senza vita: l’ira della famiglia della ragazza

CREDIT: ALL IN 4K

Tuttavia, è nella mattina di sabato 16 marzo, che il papà del ragazzo li ha trovati senza vita dentro al suo box, dentro la sua Fiat Panda. Erano usciti insieme la sera precedente e poi avevano deciso di stare un po’ da soli. Lo stesso Alfredo Nocerino, nel cercare di ridare la dignità alla giovane, in un’intervista ha detto:

Quando li ho trovati erano vestiti. Non è giusto che venga infangata e denigrata dalla stampa del suo paese. La sua famiglia ora sta vivendo una tragedia nella tragedia, aiutiamoli. Lei era come una figlia per me.

Purtroppo Vida e Vincenzo per gli inquirenti hanno perso la vita per una fatalità. Avrebbero lasciato l’auto accesa e l’esalazioni del monossido di carbonio, avrebbero quindi provocato il loro decesso, senza che nemmeno se ne rendessero conto.