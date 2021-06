Da Firenze arriva una notizia che lascia tutti quanti sconcertati. Figlia di 2 anni dimenticata al supermercato, mentre si trovava lì con la sua mamma per fare la spesa. A trovarla tra le corsie del LIDL altri acquirenti che hanno subito notato la piccola da sola. La mamma rischia la denuncia per abbandono di minori: cosa è accaduto?

Fonte Pixabay

Nella serata di martedì 1 giugno nel supermercato Lidl di via D’Annunzio a Firenze, in Toscana, viene trovato un passeggino abbandonato. Dentro una piccola di soli 30 mesi che dorme beatamente. Lei non si è accorta di nulla.

Un cliente la nota, si guarda in giro in cerca di un adulto che possa essere con lei. Non trovando nessuno, si rivolge subito ai dipendenti del supermercato, che chiamano i Carabinieri che in pochi minuti arrivano per capire cosa è successo e se la bambina sta bene.

Poco dopo l’arrivo dei Carabinieri, al supermercato arriva un uomo di 64 anni, che dice di essere il nonno della bambina arrivato per prenderla e portarla a casa. Poco dopo arrivano anche i genitori, una famiglia egiziana che spiega agli agenti quanto successo.

La donna era andata a fare compere con la sorella, la nipotina e la bambina di 2 anni e mezzo. Quando le donne si sono separate, ne è nato un equivoco su chi doveva tenere la piccola. La mamma credeva fosse con la zia e si è accorta dell’incidente solo una volta arrivata a casa.

Fonte Pixabay

Figlia di 2 anni dimenticata al supermercato: la mamma rischia di essere denunciata

La donna che ha dimenticato la piccola di due anni e mezzo al supermercato, tornando a casa senza di lei, rischia ora una denuncia per abbandono di minori.

Fonte Pixabay

Per fortuna ora la piccola sta bene. I sanitari dell’ospedale l’hanno visitata. E gli agenti l’hanno già riaffidata alla famiglia. Ma la questione potrebbe non finire qui. E la donna potrebbe davvero rischiare una denuncia.