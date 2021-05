Ravenna, mamma va in vacanza e lascia i figli da soli in casa: ecco cos'è accaduto

È iniziato nei giorni scorsi il processo nei confronti di una mamma, che ha lasciato i figli da soli in casa, per andare in vacanza con il fidanzato. Un episodio terribile, che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. I piccoli, nonostante tutto, non hanno riportato conseguenze gravi e sono in condizioni buone.

La vicenda sta facendo molto discutere e la donna di origini straniere, ora si dovrà presentare davanti al giudice di Ravenna, con l’accusa di abbandono di minori.

Stando alle informazioni rese note da Il Resto del Carlino, i fatti sono avvenuti a metà aprile del 2018. Precisamente in un’abitazione a Ravenna.

La prima ad avvisare le forze dell’ordine è stata l’ex suocera della mamma, che era andata a trovare i nipotini a scuola. Il più grande all’epoca aveva 6 anni e quando ha visto la nonna, le ha subito raccontato che era da solo in casa con la sorellina.

La madre aveva chiesto ad una vicina di andare a controllarli ogni tanto. Di conseguenza quest’ultima, quando ha visto la signora che era andata nell’abitazione con le forze dell’ordine, ha deciso di raccontare tutto.

In casa c’erano anche due cani. Inoltre, i bambini stavano vivendo in un stato di condizioni igieniche pessime. A terra c’erano le feci degli animali e sporcizia sparsa ovunque.

Figli da soli in casa: la madre era in vacanza

La vicina ha raccontato agli agenti che i piccoli rimanevano soli molto spesso. La madre usciva con il suo fidanzato oppure andava in giro per la città e li lasciava anche a dormire da soli mentre lei era fuori casa.

In quell’episodio la donna era in vacanza già da una settimana, in una località del sud Italia. Le forze dell’ordine hanno chiesto l’intervento urgente degli assistenti sociali.

A maggio è iniziato il processo nei confronti della mamma. Tuttavia quest’ultima ha deciso di non presentarsi ed infatti il giudice ha deciso di rimandarlo al 13 giugno.