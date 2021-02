Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, avete mai visto la loro casa? Stile moderno, total white e open space con vista mozzafiato su Roma

Filippo Bisciglia lo abbiamo conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia, avendo partecipato ad una delle prime edizioni del Grande Fratello Vip. Filippo sta insieme ad una nota showgirl, modella ed anche cantante, Pamela Camassa da oltre dieci anni. I due sono andati a convivere ormai da diversi anni e vivono in una bellissima casa che si trova in uno dei quartieri residenziali di Roma. E voi, avete mai avuto modo di vedere la casa di Filippo e Pamela? Sembra che il colore predominante sia il bianco e lo stile scelto da entrambi, sia piuttosto minimal. Vediamo meglio cosa ci riserva questo splendido appartamento.

Le foto della casa di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

L’appartamento dove la coppia vive da diverso tempo si trova nella capitale, in uno dei quartieri residenziali. Filippo e Pamela hanno scelto di arredare il loro appartamento in stile minimal e pare che il colore predominante sia il bianco. All’interno dell’appartamento si trovano tanti pezzi di design ed anche molto ricercati che di certo lasciano tutti senza parole.

La cucina è molto particolare, per via delle piastrelle che vanno dalle tonalità del nero, a quella del bianco e del grigio. Il piano di lavoro è bianco e va in contrasto con il colore degli sportelli, dei fornelli e dei cassetti che è nero. Questo gioco di colori, cattura l’attenzione. Il salone è il luogo del relax per Filippo e la sua amata. Anche in questo caso le pareti sono bianche ed in una di queste, è collocato uno specchio rettangolare molto alto.

Su un punto della stanza, è adagiato un vaso nero con dei fiori finti, ed ancora in questo salotto, sono posizionate delle lampade grigio scuro. Essendo la stanza del relax, non può di certo mancare il divano, molto grande e di colore bianco e apparentemente molto comodo, pieno di cuscini.

A non passare inosservata è la terrazza, molto grande, dalla quale si può ammirare la città di Roma. Insomma, una casa bellissima, semplice e moderna per Filippo Bisciglia e per la sua fidanzata Pamela Camassa. Il loro è un amore duraturo e profondo e lo testimoniano giorno dopo giorno.

