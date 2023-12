Un fenomeno davvero straziante è quello che si sta consumando in questi giorni nel piccolo comune di Torreglia, dove Filippo Turetta, viveva con i suoi genitori. Alcune persone durante il weekend ed anche negli agli giorni, si recano davanti la sua abitazione per scattarsi delle foto.

Una notizia che hanno riportato i quotidiani Il Gazzettino ed anche Il Corriere della Sera. Hanno spiegato appunto di questi episodi, che gli abitazioni del posto stanno vivendo.

Per questo motivo, con la speranza di fermare queste persone, il sindaco ha voluto lanciare un disperato appello. Filippo Turetta nel frattempo, si trova chiuso nella casa circondariale di Verona, accusato del delitto della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin.

Un abitante di Torreglia, che si è trovato davanti a queste scene, ha scelto di raccontare l’accaduto. In una breve intervista, ha detto:

Non si tratta di chi, passando davanti l’abitazione dove abitano i Turetta, volge lo sguardo in direzione della casa in questione. Più di qualcuno si avvicina per scattare addirittura una foto. Proprio come se fosse un posto dove hanno girato un film.