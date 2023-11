Filippo Turetta iscritto sul registro degli indagati per il tentato omicidio di Giulia Cecchettin: è venuto fuori un video dell'aggressione

Una svolta importante è quella arrivata nella prima mattina di oggi, venerdì 17 novembre, per la scomparsa di Giulia Cecchettin. Il suo ex fidanzato Filippo Turetta è stato iscritto sul registro degli indagati, per il reato di tentato delitto della ragazza.

La Procura ci ha tenuto a specificare che ha fatto questo, come atto dovuto per poter eseguire degli accertamenti, che sono irripetibili. Hanno fatto delle perquisizioni sembrerebbe, anche a casa del 22enne.

Giulia nella giornata di ieri, giovedì 16 novembre, avrebbe dovuto laurearsi. Purtroppo però, nonostante i professori ed i suoi compagni aspettassero il suo arrivo, di lei non risultano esserci tracce da quando è sparita nel nulla.

Gli inquirenti dal momento in cui hanno iniziato a fare tutti gli accertamenti, stanno facendo tutti i controlli del caso. Le ricerche si sono spostate sulle montagne, in alcuni bivacchi, che sembra Filippo conoscesse bene.

Nel corso di questi giorni di indagine, gli agenti hanno trovato delle tracce ematiche e dei capelli proprio vicino ad un parcheggio, nell’ultimo posto in cui il telefono di Filippo ha agganciato una cella telefonica.

Inoltre, da ciò che riporta Il Corriere della Sera, gli agenti hanno anche in mano un video che dovrebbe mostrare l’aggressione del ragazzo, alla sua ex fidanzata. Questo nuovo tassello, potrebbe aiutare nelle indagini e nel capire cosa è successo tra i due.

La misteriosa scomparsa di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin

Giulia e Filippo risultano essere scomparsi dalla sera di sabato 10 novembre. Dopo aver passato del tempo nel centro commerciale di Marghera, nessuno dei due ha fatto rientro a casa.

I familiari sconvolti ed addolorati, hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che hanno avviato tutte le indagini del caso. Ancora oggi, però nessuno ha notizie dei ragazzi.

Da ciò che è emerso Giulia aveva deciso di interrompere quella relazione ad agosto di quest’anno. Dal racconto della sorella, lui era geloso e possessivo nei suoi confronti ed infatti, loro più volte le hanno detto di lasciarlo. Per alcuni familiari Filippo non aveva accettato la fine della storia.