Un gesto straziante è quello che la sorella di Giulia Cecchettin ha fatto nella giornata di ieri, giovedì 16 novembre, proprio fuori casa, quando tutti i giornalisti erano lì. Per la 22enne e la sua famiglia quella doveva essere una giornata di festa, perché si sarebbe dovuta laureare.

Sono giorni di grande ansia ed angoscia quelli che stanno vivendo i familiari dei due ex fidanzati. Risultano essere scomparsi da 6 giorni, perché non hanno fatto più rientro a casa.

Giulia e la sua famiglia circa un anno fa, ha subito un lutto straziante. Hanno perso la mamma Monica a causa di un brutto male, che non le ha lasciato scampo.

Tuttavia, loro hanno sempre cercato di andare avanti, si sono aggrappati l’uno all’altra ed hanno fatto di tutto. La giornata di giovedì 16 novembre doveva essere per una giornata di gioia. Questo perché Giulia si sarebbe dovuta laureare.

Studiava con grande determinazione e per come la descrivono i parenti, era felice di essere riuscita nel suo obiettivo. Stava per discutere la tesi e per prendere le laurea in ingegneria biomedica, ne era davvero felice.

La sorella Elena, durante la diretta di Ore 14, nonostante questo momento speciale per loro non ci sia stato, ha deciso comunque di fare qualcosa. Mentre le telecamere erano fuori casa, è uscita ed ha posto dei fiocchi rossi sul cancello e su tutta la recinzione.

La misteriosa scomparsa di Giulia Cecchettin e di Filippo Turetta

Giulia e Filippo hanno fatto perdere le loro tracce da sabato 10 novembre. Insieme erano andati a cercare il vestito per la sua laurea al centro commerciale di Marghera e proprio lì si sono fermati a mangiare.

La 22enne ha scritto l’ultimo messaggio alla sorella alle 22.43, ma da quel momento ha spento il suo telefono. Successivamente un testimone ha detto di aver sentito litigare due ragazzi nel parcheggio vicino la casa di Giulia. Ha anche chiamato i Carabinieri, ma quando gli agenti sono arrivati, loro non c’erano più.

Da quel giorno i familiari sono in ansia e in angoscia. Sperano solo di poterli riabbracciare il prima possibile e le forze dell’ordine stanno intensificando le ricerche.