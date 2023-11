Nella mattina di ieri, martedì 28 novembre, si è tenuto il primo interrogatorio di Filippo Turetta, davanti al Gip Benedetta Vitolo. Il suo legale appena uscito dalla casa circondariale, si è fermato a parlare con dei giornalisti ed ha spiegato che si è avvalso della facoltà di non rispondere.

In realtà il 22enne, ha deciso di rilasciare delle dichiarazioni spontanee agli inquirenti, ma alla fine ha scelto di non dare delle spiegazioni alle loro domande, sul movente e su tutti i punti da chiarire.

Filippo è stato arrestato sabato 18 novembre, dopo una lunga settimana di latitanza. Si trovava sull’autostrada vicino la città di Lipsia, in Germania, a bordo della sua auto.

Era fermo, perché aveva finito la benzina ed aveva i fari spenti. Quando gli agenti sono intervenuti, lui sin da subito ha confessato ciò che aveva fatto alla sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. In questo interrogatorio ha confermato di nuovo le sue affermazioni, senza mai fare il nome della 22enne. Avrebbe dichiarato:

Sono affranto per la tragedia che ho causato. Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, voglio pagare quello che è giusto per aver messo fine alla vita della mia ex fidanzata.

Sto cercando di ricostruire nella mia memoria le emozioni e quello che è scattato in me quella sera. Fin da subito volevo consegnarmi e farmi arrestare. Questa era la mia intenzione. Ora sono molto stanco e non mi sento di aggiungere altro.