Quanto accaduto a Cisterna di Latina ha sconvolto la comunità. In queste ore tutti stanno mostrando affetto e vicinanza alla famiglia delle due donne uccise dal finanziere 27enne, Christian Sodano. Nicoletta e Renèe erano la madre e la sorella della sua ex fidanzata.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto all’interno di quell’abitazione, il 27enne ha tirato fuori la pistola d’ordinanza e ha spezzato la vita delle due donne, davanti agli occhi della sua ex fidanzata. Quest’ultima, fortunatamente, è riuscita a fuggire e a chiudersi in bagno, salvandosi così dalla furia omicida del finanziere. L’abitazione è stata sequestrata e gli investigatori stanno effettuando tutti i rilievi necessari al fine di ricostruire la dinamica del delitto. Per ora, la prima ipotesi è quella di una probabile discussione tra i due e dell’intervento di madre e sorella, che potrebbe aver scatenato la rabbia di Christian Sodano.

Il finanziere è stato arrestato mentre si trovava a casa di un parente

Il 27enne è stato rintracciato ed arrestato poco dopo, mentre si trovava a casa di un parente a Latina. Dovrà ora dare la sua versione dei fatti e comparire davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia.

Non è ancora chiaro quale fosse il rapporto tra il 27enne e la 22enne nell’ultimo periodo. Gli inquirenti hanno ipotizzato un’accesa discussione tra i due all’interno dell’abitazione e l’intervento delle due donne per proteggere la 22enne. Ma saranno solo ulteriori indagini a far luce sulla verità. Qualcuno afferma che i due si erano lasciati da poco e che lui non accettava la fine di quel rapporto.

Mamma Nicoletta e Renée erano molto conosciute nel quartiere, dove ora c’è solo silenzio e tanto dolore. I vicini, intervistati dai giornalisti, le stanno ricordando con bellissime parole. La 19enne era sempre solare e sorridente, è così che chi la conosceva la descrive. Ma quel sorriso è stato spento per sempre dall’ex fidanzato di sua sorella.