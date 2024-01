Un 22enne che vive nella provincia di Bologna, ha ricevuto una denuncia da parte della fidanzata, che la notte di Capodanno voleva lasciarlo, ma lui ha deciso di sequestrarla, fino alla mattina successiva. Il Giudice ha disposto per lui il divieto di avvicinamento ed il braccialetto elettronico.

La ragazza, che ora ha solamente 18 anni, dopo quel triste episodio, ha deciso di denunciare tutto alle forze dell’ordine. Ha voluto raccontare tutto ciò che ha vissuto in questi mesi.

Il giovane aveva conosciuto la fidanzatina, quando lei era ancora minorenne. Tra loro è nata una relazione, ma sin da subito lui ha mostrato il suo comportamento aggressivo e possessivo.

Non le permetteva di uscire con le amiche, di pubblicare foto da sola sui social, di andare in palestra ed anche di frequentare i membri della sua famiglia. I genitori le davano anche una paghetta settimanale, che però lui ha deciso di interrompere.

Voleva controllare la fidanzata in tutto, anche economicamente. Oltre alla violenza verbale, il ragazzo ha iniziato ad arrecare alla giovane anche una violenza fisica. Il 22enne le diceva sempre:

Sei ignorante e non servi a niente, non sei utile a nulla. Se hai veramente paura di me, ti dimostro cos’è un violento.

L’epilogo sulla vicenda del 22enne la notte di Capodanno

La vicenda ha avuto il suo culmine la notte di Capodanno. Tra i due sarebbe scoppiata l’ennesima lite, lei stufa, aveva intenzione di chiudere quella relazione. Decisione però, che il suo fidanzato non ha mai accettato.

L’ha sequestrata in casa per tutta la notte e le diceva: “Finisci peggio di Giulia Cecchettin!” La ragazza che ha perso la vita a 22 anni, per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, che ora si trova nella casa circondariale di Verona.

Tutto questo fino alla mattina successiva, quando ha scelto di lasciarla andare. La 18enne solo una volta uscita da quella casa, ha deciso di denunciare tutto ai Carabinieri. Ha raccontato di ciò che ha subito in questi mesi e che una volta dopo un piccolo incidente domestico, lui le aveva versato del tè bollente sul piede. Il Giudice ora ha disposto per lui il divieto di avvicinamento ed anche il braccialetto elettronico.