Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella tarda mattina di martedì 26 dicembre, nel giorno dio Santo Stefano. Purtroppo ad avere la peggio sono state una zia e la nipote, che dopo essere finite con l’auto nel canale, hanno perso la vita.

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno lavorando per capire la dinamica e soprattutto come sono finite con la macchina dentro quel piccolo corso d’acqua, senza che nessuno potesse fare nulla per salvarle.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 11.30 di martedì 26 dicembre. Precisamente sulla strada provinciale 3, che si trova nel comune di Bientina, in provincia di Pisa.

Alla guida dell’auto c’era la nipote di 40 anni, chiamata Jenny Donati, che vive in quella stessa zona. La zia invece di 62 anni, chiamata Monica Donati, era seduta al sedile passeggero ed era del comune di Pontedera.

Non è ancora chiaro dove le due donne erano dirette. Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, l’automobilista ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo.

Dopo essere uscita fuori strada, sono finite con l’auto all’interno del canale. I passanti che purtroppo hanno assistito alla scena, hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari, ma anche dei Vigili del Fuoco.

Il decesso di zia e nipote dopo il sinistro in cui sono rimaste coinvolte

I pompieri sono presto intervenuti, ma le due donne erano rimaste incastrate dentro la vettura, finita in acqua. Hanno cercato di liberarle, ma quando le hanno affidate ai sanitari, non hanno potuto fare nulla.

I medici non hanno avuto altra scelta che constatare i loro decessi. Molto probabilmente hanno perso la vita annegando in acqua.

Al momento gli agenti intervenuti stanno lavorando per capire l’esatta dinamica del sinistro, ma per ora non risultano esserci altri mezzi coinvolti. Per questo le forze dell’ordine stanno cercando di capire come mai la 40enne alla guida dell’auto ne ha perso improvvisamente il controllo.