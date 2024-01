Fiori bianchi e un silenzio assordante in memoria del 13enne: è morto sui gradini della scuola

Oggi, su quei gradini, c’è una pianta con dei fiori bianchi in ricordo del 13enne che ha perso la vita mentre entrava alla scuola media Manzoni di Reggio Emilia. Un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. Un decesso che non ha spiegazioni e che potrà essere chiarito solo dall’esame autoptico. Quest’ultimo, in attesa della decisione dei genitori, non è ancora stato disposto.

L’istituto ha osservato un minuto di silenzio in memoria del 13enne. I compagni guardano quel banco vuoto e non riescono ancora a credere che non tornerà mai più a scuola. Non era da molto che frequentava quella classe, il ragazzino si era trasferito da un altro istituto, ma aveva già legato con la maggior parte dei suoi compagni. La preside ha messo a disposizione di tutti gli studenti e dei docenti, una psicologa. Li guiderà e li aiuterà ad affrontare il lutto e a raccogliere tutti i bei momenti vissuti insieme al loro amico.

L’improvvisa scomparsa del 13enne

La scomparsa del 13enne non ha una spiegazione, l’unica risposta potrebbe arrivare dall’autopsia, che l’autorità giudiziaria non ha ancora disposto, in attesa della decisione dei due genitori. Quest’ultimi sono ancora sotto choc e hanno assicurato che il 13enne non aveva nessuna patologia pregressa o almeno non era mai emersa.

Il dramma è accaduto poco prima dell’entrata a scuola, mentre saliva i gradini il 13enne si è accasciato improvvisamente al suolo, davanti agli occhi di tutti i presenti. L’ambulanza ha raggiunto subito l’istituto scolastico e gli operatori sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, senza successo. Lo hanno fatto anche durante il tragitto fino all’ospedale, dove è poi stato dichiarato il suo straziante decesso.

La sua scomparsa ha addolorato tutti coloro che lo conoscevano e che ora si domandano come sia possibile perdere la vita, così all’improvviso, a soli 13 anni. Un altro angelo nel cielo, che ora veglierà sui suoi genitori.