Dopo sei mesi, il medico legale ha rivelato i risultati dell’autopsia di Sinead O’Connor: ecco come è morta la star

Dopo 6 mesi dalla scomparsa della cantante Sinead O’Connor, il medico legale ha comunicato gli esiti definitivi dell’autopsia. La star è deceduta per cause naturali. Nessun gesto estremo per il dolore della perdita del figlio.

Sinead O’Connor è stata trovata priva di vita il 26 luglio del 2023 a Londra. I poliziotti avevano ricevuto una segnalazione su una donna che non rispondeva a quell’indirizzo residenziale. Dopo aver scoperto il corpo della star, gli agenti avevano fatto sapere che non avrebbero trattato il caso come un “decesso sospetto” e che avrebbero disposto l’autopsia per stabilire la causa della sua improvvisa scomparsa, poiché non risultava che soffrisse di malattie o di problemi di salute recenti.

I giornali avevano parlato a lungo di quel dolore che ogni giorno la travolgeva e che l’aveva portata a chiudersi in se stessa. Sinead O’Connor aveva perso suo figlio e quell’ultimo messaggio pubblicato sui social, prima del suo ritrovamento, aveva fatto accendere i campanelli d’allarme.

Mio figlio diciassettenne si è tolto la vita nel 2022. Da allora vivo come una creatura notturna non morta. Era l’amore della mia vita, la luce della mia anima. Eravamo un’anima sola divisa in due metà. È stato l’unico che mi abbia mai amato incondizionatamente. Sono persa nel bardo senza di lui.

Shane si è tolto la vita a soli 17 anni, dopo essere riuscito a fuggire da una struttura di salute mentale. Una struttura in cui si trovava proprio perché in precedenza aveva già provato a compiere un gesto estremo.

Non ha senso vivere senza di lui, tutto ciò che tocco lo rovino. Tutti voi pensate che io sia carina solo perché so cantare. Non lo sono. Sono persa senza mio figlio e mi odio. L’ospedale mi aiuterà un po’, ma troverò Shane. Sto solo ritardando.

Queste le parole che avevano fatto pensare ad un possibile disperato gesto da parte di Sinead O’Connor. Tuttavia, dopo sei mesi, il medico legale ha fatto sapere che la cantante è deceduta per cause naturali.