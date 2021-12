Non ce l’ha fatta la 12enne che è stata ricoverata in ospedale dopo un malore improvviso. Purtroppo le sue condizioni all’arrivo dei soccorsi erano disperate ed infatti si è spenta in ospedale, dopo 3 lunghi giorni di agonia. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.

Un episodio davvero straziante, che ha scosso migliaia di persone, ma soprattutto i suoi compagni che erano con lei al momento del dramma.

I fatti sono iniziati lo scorso venerdì 17 dicembre, in una scuola che si trova a Prato, nella provincia di Firenze. All’incirca intorno alle 9 del mattino, proprio durante l’ora di educazione fisica.

La ragazzina di origini cinesi, era seduta a terra e pochi minuti dopo l’inizio della lezione ha detto al suo professore: “Ho un forte mal di testa!” Nel giro di pochi istanti ha perso i sensi davanti agli occhi dei suoi coetanei.

L’insegnante ha allertato in fretta i sanitari e sin da subito ha avviato le prime manovre di rianimazione. I soccorritori sono arrivati all’istituto con l’elisoccorso Pegaso, che è atterrato in un parcheggio vicino la scuola.

Anche i medici si sono presto resi conto che le condizioni della piccola erano disperate. Tuttavia, con la speranza di poter fare qualcosa per aiutarla, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze.

Il tragico decesso della 12enne colpita da malore mentre era in palestra

La bambina ha lottato per 3 lunghi giorni, ma alla fine per lei non c’è stato più nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere nella giornata di lunedì 20 dicembre, intorno alle 20.

Per i medici il suo decesso sembra essere riconducibile ad emorragia celebrare. Infatti nei giorni in cui è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, non l’hanno sottoposta ad alcun tipo di intervento.

Purtroppo era troppo grave la perdita di sangue, al punto da non poter fare nulla per salvarle la vita. L’intera comunità ora sta mostrando affetto e vicinanza ai suoi genitori, colpiti dall’improvvisa e straziante perdita. Anche i suoi compagni sono sconvolti dalla terribile vicenda.