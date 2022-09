Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo, ma i genitori ora chiedono che venga fuori la verità sul decesso del loro bimbo di soli 9 anni. Tutto è avvenuto all’improvviso e nemmeno il tempestivo intervento dei medici ed il trasporto in ospedale, hanno portato ai risultati sperati.

L’intera comunità ora sta cercando di mostrare affetto e vicinanza a queste persone, che si sono trovate a fare i conti con una perdita prematura e straziante.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono iniziati nella serata di giovedì 15 settembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova nel comune di San Martino a Pontorme, in provincia di Firenze.

Il piccolo che fino a quel momento godeva di ottima salute, ha iniziato ad accusare uno strano malore. Inizialmente però, non sembrava essere nulla di grave.

Solo nella mattinata di venerdì 17 settembre, la situazione è sembrata essere più critica. I genitori se ne sono presto resi conto ed hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari.

Sul posto sono intervenute d’urgenza due ambulanze della Misericordia di Empoli e alla fine anche un elisoccorso Pegaso, partito da Firenze. I medici con la speranza di poterlo salvare, lo hanno rianimato a lungo.

Lo straziante decesso del bimbo di 9 anni colpito da malore

I dottori speravano solo di salvargli la vita. Così hanno anche provato a trasportarlo d’urgenza in ospedale. Però è proprio qui che i sanitari non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

In tanti ora si chiedono la causa che ha portato all’improvviso perdita di questo bambino, che non aveva patologie pregresse. Infatti sul corpo è stata disposta l’autopsia, ma per i medici tutto è avvenuto per un infarto.

L’intera comunità ora si sta stringendo allo strazio della famiglia, che si è trovata a fare i conti con un lutto così improvviso. I genitori hanno assistito a tutta la scena ed ora hanno il cuore a pezzi per ciò che è successo al loro figlio di soli 9 anni.