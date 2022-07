Hanno deciso di presentare una denuncia in Procura i genitori del bimbo di 7 anni, positivo al Covid, che purtroppo ha perso la vita 5 ore dopo il suo arrivo in ospedale. Le sue condizioni si sono aggravate drasticamente ed è morto tra le braccia della sua mamma.

Una comunità davvero sconvolta è quella che si sta trovando a fare i conti con questa perdita così improvvisa. Per la mamma ed il padre, non c’era un’ambulanza disponibile per trasferirlo in un altro nosocomio.

La tragedia è avvenuta nella giornata di venerdì 15 luglio, all’ospedale Spaziani, di Frosinone. La famiglia in realtà vive nel comune di Alatri e il piccolo era risultato positivo al Covid.

Era nella sua abitazione in isolamento, ma negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente. Per questo i genitori si sono presto allarmati.

Infatti intorno alle 11 del mattino di venerdì, hanno deciso di portarlo d’urgenza in ospedale. Speravano che i medici potessero fare qualcosa per salvarlo. Tuttavia, da lì è iniziato un graduale peggioramento delle sue condizioni.

Una volta trasferito nel reparto di pediatria, vista la situazione, la madre ed il padre hanno chiesto ai dottori di trasferirlo in una struttura ospedaliera della Capitale. Però sempre dalla versione raccontata dai genitori, in nosocomio non c’era un’ambulanza disponibile.

Le parole dei genitori del bimbo di 7 anni morto

Intorno alle 16, circa 5 ore dopo l’arrivo in pronto soccorso, il cuore del piccolo ha cessato di battere, probabilmente a causa di un arresto cardiaco. La madre ed il padre hanno presentato un esposto in Procura ed ora è stata avviata un’inchiesta sulla vicenda.

Hanno disposto l’autopsia sul corpo del bimbo e tutti gli accertamenti necessari per stabilire la causa che ha portato alla sua morte. I genitori in un’intervista con Il Messaggero, hanno dichiarato: