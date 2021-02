Studente di 21 anni muore a Firenze dopo una terribile caduta dal quarto piano di un edificio. Nella notte tra domenica e lunedì il ragazzo originario di Monza, studente presso Polimoda, è tragicamente morto precipitando da un palazzo fiorentina di via di Porta Rossa, in pieno centro cittadino.

Fonte Pixabay

Il ragazzo studiava nel capoluogo toscano presso la scuola di moda privata Polimoda. Si trovava all’interno di un palazzo di via di Porta Rosa, a casa di amici, quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, è precipitato al suolo.

Erano all’incirca le 3 di notte tra domenica 21 e lunedì 22 febbraio 2021, quando si è consumata la tragedia. Subito gli amici hanno chiamato i soccorsi, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Il ragazzo di 21 anni sarebbe caduto mentre si trovava a casa di altri ragazzi, anche loro studenti, che lui conosceva, per trascorrere insieme una serata. All’improvviso la tragedia, con la caduta fatale che ha spezzato la sua giovane vita.

I soccorritori del 118 sono subito arrivati sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane studente originario di Monza. Sul luogo del terribile incidente anche i Carabinieri.

Fonte Pixabay

Studente di 21 anni muore a Firenze: la ricostruzione dei fatti

Gli agenti dell’Arma hanno subito iniziato le indagini per capire cosa è successo in quella casa. Gli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Firenze dovranno ascoltare tutti i ragazzi presenti nella casa e anche eventuali testimoni che hanno assistito alla scena.

Fonte Pixabay

Sul corpo della vittima le autorità hanno già disposto l’autopsia, per capire se si tratta di suicidio o di un malore che ha causato la caduta del ragazzo dal quarto piano. Secondo quanto riportato dai Carabinieri non ci sarebbe al momento alcuna ipotesi di omicidio o il coinvolgimento di altre persone nell’incidente.