E dopo l’ultimo addio che Fonte Nuova ha riservato ad Alessio e Simone venerdì scorso, ieri è toccato a Flavia e Valerio, altri due dei cinque ragazzi che lo scorso 27 gennaio hanno perso la vita nel terribile schianto avvenuto sulla Nomentana. Questa mattina, nel quartiere Talenti di Roma, invece, è stato celebrato il funerale della quinta vittima, Giulia Sclavo.

Un mare di persone si è riunito ancora una volta nella chiesa del Gesù Maestro di Fonte Nuova e nel piazzale antistante.

Un mare, come il bene che tutti volevano ai cinque ragazzi scomparsi nell’incidente di venerdì scorso.

Un mare, come il dolore che accompagnerà le cinque famiglie che sono state stravolte in una serata invernale che doveva essere come tante altre e che invece si è trasformata in una tragedia assoluta.

Il parroco si è ritrovato, a 24 ore di distanza dal funerale di Alessio e Simone, a celebrare quello di Valerio e Flavia, altri due giovanissimi scomparsi troppo presto.

I tantissimi che hanno voluto partecipare al dolore delle famiglie di Flavia e Valerio lo hanno fatto con un rumorosissimo silenzio, facendo volare in cielo decine di palloncini bianchi e dedicando alle due giovani anime un lungo e doloroso applauso.

Il corteo per Flavia e Valerio

Flavia e Valerio erano legatissimi, come raccontato anche dalla mamma della 17enne qualche giorno fa. Si conoscevano da bambini e passavano molto tempo insieme, fino all’ultimo dei loro respiri.

“Nessuno muore mai se vive nel cuore di chi resta“, si legge su uno striscione appeso fuori dalla chiesa. “Il vostro sorriso sarà il nostro miglior ricordo“, su un altro.

Terminata la cerimonia, i due feretri a bordo dei carri funebri hanno guidato un lungo corteo che ha attraversato Fonte Nuova, percorrendo anche la Nomentana.

Dietro i carri, le auto su cui viaggiavano in lacrime le due famiglie. Particolarmente toccante il momento in cui le vetture e tutte le persone dietro di loro sono passate proprio davanti al luogo dell’incidente.

Nel pomeriggio, sempre a Fonte Nuova, si è tenuta una fiaccolata per ricordare ancora una volta i cinque ragazzi.

Questa mattina, invece, nel quartiere Talenti di Roma si è celebrato il funerale della quinta vittima, la diciassettenne Giulia Sclavo.