Una tragedia, quella avvenuta a Fonte Nuova nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, che ha sì distrutto la vita dei cinque ragazzi scomparsi, ma che ha allo stesso sconvolto quella di tutti gli abitanti del piccolo comune situato nell’area metropolitana di Roma. A parlare, con la voce rotta dalla commozione, è stata anche la Professoressa Guadaccini, vicepreside della scuola che tre delle vittime hanno frequentato.

La vice preside dell’IIS Frammartino di Fonte Nuova ricorda benissimo i suoi ex alunni che, come ha raccontato ai microfoni di Fanpage.it, hanno frequentato il suo istituto fino a tre anni fa, quando hanno conseguito il diploma.

Li ricorda come giovani simpatici e molto uniti, nonostante fossero diversi tra loro.

La Professoressa ha raccontato di averli incontrati anche di recente: “Ci siamo sentiti di recente, circa un mese fa, per fare l’orientamento in vista dell’università ai maturandi“.

Questa mattina, ha detto ancora la Vice Preside, si sono ritrovati tutti nell’atrio della scuola, tutti sconvolti. Si sono abbracciati e si sono ascoltati, per far fronte come possibile ad un dolore improvviso e a cui non si erano preparati. A cui è impossibile prepararsi.

In fine, un pensiero anche alle famiglie delle giovani vittime:

Mi metto nei panni di una madre che ha figli: noi non siamo pronti a veder morire i figli prima di noi.

L’incidente in cui hanno perso la vita i cinque ragazzi

Erano le 2:00 circa della notte tra giovedì e venerdì scorsi, quando un forte trambusto ha svegliato gli abitanti di Fonte Nuova. Proveniva dalla Nomentana, la via che porta verso Roma, dove una Fiat 500 con a bordo 6 ragazzi tra i 17 e i 22 anni si è ribaltata più volte dopo aver urtato un palo della luce e un albero.

Valerio Di Paolo, Alessio Guarnieri, Simone Ramazzotti, Leonardo Chiapparelli, Giulia Sclavo, Flavia Troisi avevano trascorso la serata insieme per festeggiare il compleanno proprio di una delle ragazze e a quell’ora, presumibilmente, stavano tornando a casa.

Con l’impatto violentissimo la vettura è andata completamente distrutta. Alcuni dei corpi dei giovani sono stati sbalzati sull’asfalto, altri sono rimasti incastrati tra le lamiere.

Valerio, Alessio e Simone di 22 anni e Flavia di 17 hanno perso la vita sul colpo. Giulia, trasportata d’urgenza al policlinico Umberto I di Roma si è spenta poco dopo. Nulla da fare per i cinque ragazzi. Leonardo è l’unico sopravvissuto e sta tutt’ora lottando per sopravvivere.