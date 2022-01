Aveva solamente 25 anni Camilla Di Pumpo ed è purtroppo l’ennesima vittima di un incidente stradale avvenuto all’inizio di questo 2022. Stava per diventare un avvocato e in tanti ora sono distrutti da questa straziante perdita.

CREDIT: FACEBOOK

In molti stanno pubblicando dei messaggi di cordoglio sui social per la morte improvvisa di questa ragazza, che tutti hanno descritto come solare e gentile.

La tragedia è avvenuta nella serata tra mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio, intorno alle 24. Proprio nel centro della città di Foggia, all’incrocio tra via Matteotti e via Urbano. Stava rientrando nella sua abitazione.

Camilla quella sera era uscita con il suo fidanzato e dopo aver passato il tempo a fare una passeggiata per la città, ha ripreso la sua auto e stava rientrando a casa. Pochi minuti dopo però, è avvenuto l’impensabile.

La ragazza mentre stava guidando, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è andata a scontrarsi frontalmente con un’altra vettura. L’impatto è stato molto violento, infatti le condizioni della giovane sono apparse disperate sin da subito.

Sul posto sono arrivati i sanitari, che dopo averla stabilizzata, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Tuttavia, è proprio in questa struttura che poco dopo il suo arrivo, è arrivato il terribile decesso. Non hanno potuto far nulla per aiutare Camilla.

Il messaggio dell’ordine degli avvocati per Camilla Di Pumpo

La ragazza voleva diventare avvocato ed infatti, dopo essersi laureata ha iniziato a praticare. La notizia della sua improvvisa scomparsa, si è diffusa molto velocemente in città. Per questo l’associazione Giovani Avvocati di Foggia, ha deciso di pubblicare un messaggio sui social. Hanno scritto:

Con il cuore straziato, questa mattina piangiamo la tragica e prematura scomparsa di Camilla Di Pumpo, nostra socia ed amica, di 25 anni. Promettente avvocato, amica sincera e leale, amorevole compagna del nostro Presidente Mario Aiezza: lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla.

CREDIT: FACEBOOK