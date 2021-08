Tragedia a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove una ragazza di soli 15 anni ha ucciso la sua mamma con una coltellata, dopo un litigio. È così che Manuela Guerrini, 43 anni, è morta dopo un colpo alla schiena.

È stata la stessa quindicenne ad allertare le forze dell’ordine. Quando i Carabinieri, intorno alle 22:00 del 15 agosto, hanno raggiunto l’abitazione in via Bernardino Butinone, hanno trovato la figlia da sola sotto shock.

Poco prima dell’arrivo degli agenti, aveva chiamato il 112 chiedendo aiuto, poiché aveva fatto del male a sua madre.

Ho bisogno d’aiuto, ho fatto del male alla mamma.

Ragazza di 15 anni interrogata dai Carabinieri

La ragazza di 15 anni è stata in seguito ascoltata dai Carabinieri con la presenza di uno specialista.

Non è ancora noto il motivo della lite, ne cosa abbia spinto la quindicenne a colpire sua madre alla schiena con un coltello. Il vicino di casa, così come una la proprietaria di un bar del posto, hanno descritto le due donne come due persone sempre solari e gentili. Nessuno avrebbe mai nemmeno potuto immaginare una tragedia simile.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche il sindaco del posto, Juri Imeri, la vicesindaca e l’assessore ai servizi sociali. Il primo cittadino ha voluto esprimere la sua opinione dopo quanto accaduto. Ecco cosa ha dichiarato mentre si trovava davanti all’abitazione in cui si è consumata la tragedia.

Una notizia che colpisce profondamente tutta la comunità. Non ci sono commenti da fare in questo momento, ma solo stare in un rispettoso silenzio.

La ragazza di 15 anni si trova al momento in una comunità protetta, come disposto dalla Procura dei minori di Brescia.

La notizia si è rapidamente diffusa anche sul web, lasciando tanta tristezza tra gli utenti. Una ragazza di 15 anni che dopo una lite si scaglia con un coltello contro sua madre, uccidendola.