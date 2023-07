Un sinistro davvero grave è quello che è avvenuto nella mattina di sabato 8 luglio, nella provincia di Foggia. Due fidanzati, che avevano appena finito la maturità, si sono scontrati frontalmente con un’altra macchina e purtroppo entrambi sono deceduti sul colpo.

I medici intervenuti per loro non sono riusciti a fare nulla, se non constatare i loro decessi. Avevano appuntamento con i loro amici per passare una giornata al mare, prima dell’inizio dell’università.

Si chiamavano Ilaria Mirasole e Nicola Di Lorenzo, entrambi avevano conseguito la maturità il giorno precedente. Erano felici e vista la gioia di quel momento, volevano festeggiare con i loro amici.

Per questo motivo tutti insieme avevano organizzato una giornata al mare. Così i due ragazzi sono saliti a bordo della loro Opel Corsa, sarebbero dovuti andare a prendere un altro loro amico, che li attendeva nella sua abitazione.

Quando all’improvviso sulla strada statale 673 di Foggia, si sono scontrati frontalmente con un’Alfa Romeo. Dopo lo scontro la macchina con i giovani è stata sbalzata in un terreno che costeggia la carreggiata.

La Opel è diventata un cumulo di lamiere. Sul posto oltre le forze dell’ordine, sono intervenuti anche i sanitari. Questi ultimi però, non ce l’ha fatta. I medici non hanno avuto altra scelta che constatare il loro decessi.

Il ricordo dell’amico dei due fidanzati deceduti

Ora sono tutti sconvolti da queste perdita così premature e strazianti. Un loro amico nel ricordare quella giornata, ha detto:

Tony preparati che prendo Ila e vengo da te, le tue ultime parole, Nico, 20 minuti prima di lasciarci. Era tutto organizzato ed aspettavo solo voi che mi sareste dovuti venire a prendere. Dico sareste perché non è andata così. Chi lo avrebbe mai detto che in 20 minuti sarebbero cambiate le cose.

Le forze dell’ordine intervenute, ora sono a lavoro per ricostruire la dinamica di questo sinistro. A bordo dell’altra macchina c’era 4 persone e sono tutte ricoverate in ospedale, una di loro è in gravi condizioni. Ora saranno solo i rilievi a far luce su questo grave episodio, che ha portata alla scomparsa prematura di due giovani vite.