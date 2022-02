Nella serata di mercoledì 3 febbraio, la città di Foggia ha deciso di fare una fiaccolata in onore di Camilla Di Pumpo, la ragazza di soli 25 anni morta in un incidente. Anche il fidanzato e collega Mario ha voluto ricordarla con parole bellissime, che hanno commosso tutti i presenti.

C’erano più di 500 persone sul posto per poter mostrare affetto e vicinanza alla famiglia, colpita da una perdita straziante ed improvvisa.

Camilla Di Pumpo ha perso la vita intorno alle 24 tra mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio. Precisamente all’incrocio in via Matteotti e via Urbano, nel centro abitato di Foggia.

Era appena uscita dalla casa del suo fidanzato e stava tornando nella sua abitazione. Tuttavia, dopo aver percorso pochi metri, è rimasta coinvolta in un incidente e l’impatto è stato molto violento. Infatti, nonostante l’arrivo tempestivo dei medici, il suo cuore ha cessato di battere in ospedale.

La cosa più scioccante di questa vicenda, è che 4 ragazzi si sono avvicinati alle macchine ed uno di loro, senza nemmeno preoccuparsi delle condizioni dei feriti, si è chinato ed ha rubato il cellulare della ragazza in fin di vita. Tanti suoi amici hanno pubblicato appelli sul web per recuperarlo, ma i loro tentativi non hanno portato a nulla.

Morte Camilla Di Pumpo, il ricordo del suo fidanzato Mario Aiezza durante la fiaccolata

Siamo scesi, si è messa in macchina, ci siamo salutati come ogni sera: ‘ciao amore,’ ‘ciao amore.’ Dopo 40 secondi si sente un botto, corro, ecco in 30 secondi le hanno distrutto la vita. Camilla era molto umana, amava la vita, l’amore, amare, aveva progetti. Voleva vivere. Io dei suoi occhi mi sono innamorato dal primo giorno che li ho incrociati in Tribunale, poi quando ho scoperto anche il sorriso, ero certo che avrei voluto lei come donna della mia vita. Era sempre felice e sorridente, regalava gioia a tutti. Amava la vita, era una persona eccezionale, mi ha riempito totalmente la vita, mi ha donato una gioia indescrivibile, mi ha fatto vedere un futuro roseo, una prospettiva.

