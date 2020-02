Folgarida, intossicati 30 studenti in gita Folgarida, 30 ragazzini in gita colpiti dallo stesso malessere. Ecco cosa è emerso dell'hotel..

Nei giorni scorsi, circa trenta studenti in gita a Folgorida di Dimaro, in Val di Sole, sono stati colpiti da un’intossicazione. Nessuno di loro è in gravi condizioni, ma poco tempo fa nello stesso hotel, c’è stata un altro evento simile ed infatti ora è probabile che verrà aperto un caso.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutti e che soprattutto ha richiesto l’intervento dei Nas, per la gravità dell’accaduto. Nessuno riesce a capire come sia potuto accadere.

Secondo le informazioni emerse, i ragazzi erano in vacanza e tutto era abbastanza tranquillo. Erano due gruppi di studenti in gita, per la settimana bianca.

Quando all’improvviso, nei giorni scorsi, alcuni di loro hanno iniziato ad accusare alcuni malesseri, che poi si sono trasformati in un’intossicazione. Sono state colpite circa trenta persone.

Tra il ventinove ed il trenta gennaio, è accaduto un evento simile, sempre nello stesso hotel, ma in quel caso si sono sentiti male due gruppi scolareschi in gita e sono stati colpiti circa sessanta ragazzi. Avevano tutti vomito e forti dolori allo stomaco.

In questo caso, è stato chiesto l’intervento del cento diciotto, i Carabinieri ed i Nas. I medici, hanno fatto il possibile per cercare di salvare i ragazzi. Per fortuna però, nessuno di loro era in gravi condizioni.

Un ragazzino è stato portato in pronto soccorso, ma solamente in via precauzionale. I Nas, che sono intervenuti in questo caso, invece hanno preso dei campioni di cibo, che ora stanno analizzando per capire il motivo dietro a questi malesseri.

Per fortuna nessuno dei ragazzini ha riportato gravi conseguenze ed infatti, dopo aver ricevuto le cure di cui avevano bisogno, sono tornati ad essere sani ed in salute. Però la cosa che preoccupa tutti è la situazione di questo hotel.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle novità del caso.

