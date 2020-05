Foligno, rinviati i funerali della piccola Greta ci saranno lunedì Foligno, i funerali della piccola Greta sono stati rinviati: ecco il motivo

La vicenda della morte della piccola Greta, ha sconvolto molte persone. I suoi funerali dovevano essere celebrati nella giornata di ieri, sabato 16 maggio. L Prefettura di Perugia, però, ha scelto di rimandarli a lunedì 18 maggio, poiché molti parenti ed amici vogliono essere presenti.

Questo drammatico incidente, avvenuto a Capodacqua di Foligno, ha spezzato i cuori di migliaia di persone, perché in molti quando hanno saputo della sua scomparsa, hanno sperato che potesse essere ritrovata sana e salva.

In base alle informazioni venute fuori nelle ultime ore, la celebrazione è prevista lunedì 18 maggio, alle 10 del mattino, al Campo Sportivo della Chiesa di Pieve Fanonica.

I carabinieri della Compagni di Foligno, durante le indagini, hanno scoperto anche altri dettagli su ciò che è accaduto alla piccola, poco prima della sua scomparsa.

E’ venuto fuori, che intorno alle 12:30 era a pranzo con la famiglia. Il padre poco dopo è uscito per andare a lavoro e la madre, dopo averla cambiata, ha iniziato sistemare la casa e la cucina.

Greta in quei minuti, è uscita fuori per giocare con i cani, ma intorno alle 13.30, i suoi familiari non hanno sentito più la sua voce e si sono subito allarmati. Hanno anche notato che il cancello era aperto. Quando la bimba aveva circa venti mesi, era scomparsa un’altra volta ed era stata ritrovata poco dopo, mentre stava guardando il cavallo, in una casa vicino.

Hanno provato a cercarla ovunque, ma alla fine, intorno alle 14.30, hanno deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Gli agenti si sono messi subito a lavoro e vista la tenera età della piccola, è stato scelto di far decollare un elicottero, che è arrivato sul posto, poco prima delle sedici.

Gli uomini presenti a bordo, hanno individuato il corpo nella piscina, alle 16:12, ma nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per lei non c’è stato nulla da fare. Dall’autopsia, è emerso che è morta circa un’ora prima del suo ritrovamento e che aveva diversi raschi, che hanno fatto capire che i cani che erano con lei, hanno cercato invano di salvarla.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.