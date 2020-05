Trovata senza vita Valentina Fonseca, la bimba scomparsa: arrestato il padre e la compagna La bimba scomparsa, Valentina Fonseca, è stata trovata senza vita: arrestati il padre e la compagna

Un evento terribile è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 10 maggio. Valentina Fonseca, la bimba di 9 anni, scomparsa da casa, è stata trovata ormai senza vita. Gli inquirenti hanno arrestato il padre e la compagna, perché accusati di essere i responsabili di ciò che è accaduto.

E’ scomparsa lo scorso giovedì 7 maggio e sin da subito, sono partite le ricerche delle forze dell’ordine. Alla fine, c’è stata la tragica scoperta. Ill medico non ha potuto fare nulla per provare a salvarla, ma solamente dichiararne il decesso.

In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto nella regione di Peniche, in Portogallo. Valentina si era trasferita da poco a casa del padre.

L’uomo viveva con la compagna ed altri due figli. La piccola aveva deciso di trasferirsi da casa di sua madre a Bombarral, per seguire meglio le lezioni online.

Purtroppo però, per cause ancora da chiarire dagli inquirenti, giovedì è scomparsa dalla sua abitazione. Alcuni familiari, in un primo momento, hanno dichiarato alle forze dell’ordine che si era ingelosita, per il figlio più piccolo del padre, avuto dall’attuale compagna circa un anno fa ed era uscita spontaneamente da casa. Hanno anche aggiunto che aveva paura del buio.

Durante le indagini, è emerso che anche nel 2018, Valentina Fonseca era scomparsa, ma in quel caso la polizia è riuscita a trovarla in fretta e a riportarla dai suoi genitori.

In quest’occasione, però, dopo quattro lunghi giorni di ricerche, in cui in molti si sono fatti avanti per aiutare, è stata ritrovata ormai senza vita, nella zona di Serra D’El Rei, a sei chilometri di distanza dall’abitazione. Sono stati arrestati il padre e la compagna, ma non è ancora chiaro il motivo, è emerso soltanto che sono sospettati dell’accaduto.

Inoltre, secondo un primo esame autoptico, è venuto fuori che la causa della morte della bimba è asfissia. Le indagini non sono ancora concluse e le forze dell’ordine, stanno cercando di far luce su tutti le stranezze di quanto accaduto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.