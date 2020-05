Foligno, trovato il buco dove probabilmente è passata la bimba che ha perso la vita Tragedia a Foligno, bimba trovata morta: trovato il buco da dove probabilmente è passata per arrivare il piscina

Sono emersi nuovi fondamentali dettagli nella tragedia avvenuta nella giornata di ieri, martedì 12 maggio. E’ probabile che la bimba trovata senza vita, sia passata attraverso un buco nella recinzione dell’agriturismo. Gli inquirenti non hanno ancora concluso il lavoro e stanno cercando di fare il possibile per capire come sia andata.

Un evento drammatico che ha sconvolto tutta la comunità di Capodacqua, in provincia di Foligno, ma soprattutto la famiglia della piccola, che non si sarebbe mai aspettata di vivere una tragedia simile.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, la bimba si è allontanata da casa mentre stava giocando con i suoi tre cani. Uno di loro, però, è subito tornato indietro.

Quando i genitori non l’hanno più vista, hanno lanciato subito l’allarme e le forze dell’ordine si sono messe subito a lavoro per riuscire a trovarla.

Oltre a polizia e carabinieri, è stato chiesto l’aiuto dei cani molecolari e dell’elicottero dei Vigili del Fuoco di Arezzo. E’ stato proprio quest’ultimo ad individuare il corpo della piccola che versava, ormai senza vita, all’interno della piscina e, vicino a lei, i suoi due cani che le sono stati vicini per tutto il tempo e non l’hanno mai lasciata sola.

Gli inquirenti ora stanno lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica anche se, dalla prima ricostruzione, sembrerebbe che il tutto sia stato un incidente. Nella recinzione dell’agriturismo è stato individuato un buco ed è molto probabile, infatti, che la piccola sia passata proprio da quella parte aperta, insieme ai suoi due cani, per riuscire ad arrivare alla piscina. Ecco il video di cosa è stato scoperto di seguito:

Le indagini degli inquirenti non si sono ancora concluse. Stanno continuando a lavorare per ricostruire tutta la dinamica e soprattutto per capire come la bimba sia caduta nella vasca piena d’acqua.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.