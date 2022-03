Paolo e Nino Falzone sono i due cugini originari di Agrigento ritenuti colpevoli di un’aggressione che ha causato molte vittime tra la folla travolta in Belgio dalla loro folle corsa. La polizia sta continuando a indagare sul caso: ma chi sono Paolo e Nino Falzone? E perché è accaduta una tragedia del genere?

A Strepy-Bracquegnies, in Belgio, si stava festeggiando il Carnevale, quando all’improvviso un’auto ha travolto la folla in festa. Secondo le prime ricostruzioni si è trattato di un incidente, che però ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 27.

Paolo ha 34 anni, Nino 32 e sono cugini. I due erano a bordo della BMW che il 20 marzo ha investito un gruppo di persone che stava celebrando il Carnevale in strada. La famiglia dei due cugini, appassionati di motori e velocità, vivono a Comitini, in provincia di Agrigento, in Sicilia.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due cugini erano in auto e stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la nottata in discoteca. Guidava Paolo a forte velocità: l’auto ha travolto la folla che stava festeggiando il Carnevale, uccidendo 6 persone, tutte italiane.

Dopo il terribile incidente, i due cugini hanno tentato la fuga, ma sono stati rintracciati in poco tempo dalla polizia. Escluso l’attentato terroristico: l’incidente sarebbe stato causato dalla folle velocità del mezzo. Paolo è risultato anche negativo all’etilometro.

Paolo Falzone, che era alla guida della Bmw serie 5 che è piombata sulla folla, aveva già avuto problemi analoghi in passato. Nel 2017 gli avevano ritirato la patente per 24 anni per guida ad alta velocità.

Il destino ha voluto che tutte le vittime del folle gesto sconsiderato dei due cugini italiani fossero connazionali. Come Mario Cascarano, sua moglie Micaela Imperiale e il cognato Salvatore.