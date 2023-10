Follower sconvolti per il decesso dell’influencer 21enne: “Era una mamma, nessuno dovrebbe morire così”

È stata uccisa con sei colpi di pistola da due uomini in moto: follower sconvolti per la notizia della morte della giovane influencer

La notizia del decesso della giovane influencer ha sconvolto tutti i suoi numerosi follower. Samynha Silva ha perso la vita mentre usciva da un club, di notte, insieme ad alcuni suoi amici.

Le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo d’indagine e da una prima ricostruzione di quanto accaduto, è emerso che l’influencer ha perso la vita dopo diversi colpi di pistola. Gli agenti stanno cercando due uomini in moto, per ora non sono ancora riusciti a rintracciarli. Anche il movente è ancora avvolto nel mistero. Non è chiaro se l’obiettivo dei due malviventi fosse proprio Samynha Silva o se si sia trattato di un errore o uno scambio di persona. Forse la giovane si trovava nel posto sbagliato, al momento sbagliato.

I follower sono sconvolti, hanno voluto ricordare l’influencer sul web con numerosi messaggi di cordoglio. Samynha era diventata una star del web, una ragazza di origini portoghesi di soli 21 anni, che aveva raggiunto già un incredibile numero di seguaci su Instagram.

Si definiva una sognatrice, una che vedeva sempre il lato positivo della vita, ottimista e sorridente. Con le sue foto, riusciva a conquistare e coinvolgere tutti i suoi seguaci. Era mamma di un bambino di soli due anni.

La notte del decesso, la 21enne era uscita per una serata con gli amici e si erano recati in un club. Usciti dal locale, erano pronti per tornare a casa. La donna era appena salita sulla moto di un amico, quando un’altra moto si è avvicinata a loro, costringendoli ad accostare. Davanti al rifiuto, i malviventi hanno aperto il fuoco contro la 21enne, spezzando la sua vita con sei colpi di pistola.

Subito è stato lanciato l’allarme ai soccorsi. Gli operatori sanitari si sono precipitati sul posto e hanno cercato di fare il possibile, ma per la star del web non c’era ormai più nulla da fare.