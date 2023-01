È delle ultime ore una notizia che è arrivata dagli Stati Uniti d’America e che ha sconvolto milioni di fan da ogni parte del mondo. Ken Block, pilota di rally, imprenditore e star dei social, è deceduto a soli 55 anni. Si trovava nello Utah e, secondo quanto riportato, sarebbe rimasto vittima di un incidente sulla slitta.

Un inizio anno che ha portato già diverse notizie poco piacevoli che riguardano star dello sport, del cinema e dei social.

Ieri si è diffusa la notizia della doppia malattia diagnosticata a Martina Navratilova. L’ex numero uno del tennis, capace di stabilire decine di record, di vincere 59 titoli del Grande Slam, tra cui nove volte il torneo di Wimbledon, ha infatti raccontato di aver scoperto di avere due forme tumorali, uno alla gola e uno al seno.

Sempre nella giornata di ieri, si è diffusa la notizia di un gravissimo incidente capitato a Jeremy Renner. La star del cinema mondiale, protagonista dei film Marvel e candidato per due volte al premio Oscar, sarebbe rimasto schiacciato dal suo gatto delle nevi. Il mezzo gli sarebbe passato su una gamba, facendogli perdere molto sangue. Al momento l’attore è ricoverato in condizioni critiche, ma stabili.

Sempre sulla neve si trovava anche Ken Block. Il pilota di rally, che dei fuori strada e dei drift ne ha fatto un lavoro, catturando su di se l’attenzione di fan da ogni parte del mondo.

L’incidente si sarebbe verificato nel pomeriggio di ieri, mentre il pilota stava effettuando una sessione di fuori pista a bordo di una motoslitta, nelle montagne dello Utah, vicino a Woodland, nella Contea di Wasatch.

Ken avrebbe perso il controllo della slitta, sarebbe caduto a terra, per poi finire schiacciato sotto al mezzo stesso.

Il tragico annuncio della sua dipartita è arrivato sui profili social della Hoonigan, il team di corse che lui stesso ha fondato. In una nota hanno scritto:

È con il più profondo rammarico che dobbiamo confermare che Ken Block è morto oggi in un incidente in motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E, soprattutto, padre e marito. Ci mancherà incredibilmente. Chiediamo di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento di dolore.