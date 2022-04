Sono in corso tutte le indagini del caso per la tragica ed improvvisa scomparsa di Martina Quadrino, la 13enne morta in casa dopo un malore. Le forze dell’ordine per capire cosa è successo alla ragazza, sono in attesa dei risultati autoptici, che dovrà eseguire il medico legale nelle prossime ore.

L’intera comunità al momento è in lutto per questa perdita così straziante. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare un episodio del genere.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella serata di giovedì 14 aprile. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Fondi, in provincia di Latina.

Martina era uscita con le sue amiche ed erano andate in un pub del posto per mangiare insieme. Lo scopo era quello di passare del tempo, all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Tuttavia, subito dopo aver mangiato, la 13enne ha iniziato ad accusare un malore improvviso. Per questo ha deciso di tornare a casa, ma è proprio qui che le sue condizioni sono peggiorate drasticamente. La mamma si è presto resa conto della gravità della situazione ed ha deciso di allertare i sanitari.

I medici intervenuti nella casa, hanno provato a rianimarla a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il tragico decesso.

Cosa è emerso dalle indagini per la morte di Martina Quadrino

Visto come si sono svolti i fatti, nella casa sono arrivati anche i carabinieri che hanno voluto avviare un’indagine. Dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che la 13enne avesse problemi di allergie.

Tuttavia, le sue amiche hanno detto che una volta al pub il cameriere ha chiesto a tutte loro se qualcuno avesse qualche tipo di problema, ma non è ancora chiaro cosa possa aver mangiato.

Per i medici la causa dietro questa morte così improvvisa, potrebbe essere uno shock anafilattico. Ovviamente pero, prima di dare delle risposte concrete, sono in attesa del risultato dell’autopsia.