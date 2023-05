Si chiamava Fortunato Petrucci il ragazzo di soli 24 anni che nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, il 21 maggio, ha perso la vita per i gravi traumi riportati in un tremendo incidente stradale. Il sinistro si è verificato vicino a Maranello, in Emilia Romagna. Ferite altre tre persone, tra cui la fidanzata 18enne della vittima.

Quello scorso è stato un week end particolarmente drammatico per quanto riguarda le vittime della strada in Italia. Sono diversi gli incidenti che si sono verificati e altrettante le persone che hanno perso la vita per i traumi riportati in essi.

Uno particolarmente grave si è verificato vicino a Maranello, in provincia di Modena, intorno alle 19:30 di domenica 21 maggio.

Stando a quanto emerso fino ad ora, il 24enne Fortunato Petrucci, originario di Napoli era alla guida della sua auto e procedeva in direzione Maranello. Con lui, sul sedile del passeggero, c’era anche la sua fidanzata, una ragazza di 18 anni.

Per cause ancora da chiarire la loro vettura si è scontrata contro un furgoncino che proveniva in senso opposto. Il frontale è stato devastante ed entrambi i mezzi sono finiti distrutti in mezzo alla carreggiata.

Nulla da fare per Fortunato Petrucci

Fin da subito i passeggeri dei mezzi coinvolti nell’incidente si sono accorti che ad avere la peggio era stato il conducente della automobile, Fortunato Petrucci appunto.

I due uomini che erano invece a bordo del Fiat Doblò, feriti ma soltanto lievemente, così come la fidanzata del 24 enne, hanno subito chiamato i soccorsi per Fortunato.

I medici e gli operatori sanitari sono arrivati sul posto tempestivamente. Dopo aver rianimato Petrucci lo hanno trasportato con estrema urgenza all’ospedale di Baggiovara, ma le sue condizioni erano già disperate.

Poche ore dopo il suo arrivo in ospedale, Fortunato si è spento per sempre rendendo vano ogni tentativo dei medici di salvargli la vita.

Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ora si cercherà di fare maggiore chiarezza possibile sulle cause e la dinamica dell’incidente.

LEGGI ANCHE: Patrizia Gambatesa morta a 42 anni davanti ai suoi due figlioletti. L’incidente si è verificato sabato scorso a Orsara di Puglia, nel foggiano.