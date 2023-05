Una tragedia devastante che ha sconvolto una famiglia e una comunità intera, quella di Orsara di Puglia, nel foggiano. Sabato pomeriggio, Patrizia Gambatesa, donna di 42 anni e madre di due bimbi piccoli, ha infatti perso la vita a seguito di un brutto incidente stradale in cui è rimasta coinvolta. In auto con lei anche i due figlioletti, che fortunatamente sono usciti dallo schianto illesi o quasi.

Un fine settimane tragico per quanto riguarda le persone che hanno perso la vita a seguito di brutti incidenti stradali. Nel casertano, ad esempio, in due incidenti avvenuti a Marcianise e a Castel Volturno, sono deceduti Augusto Pedana e Roberto De Micco.

Avevano rispettivamente 38 e 69 anni. Uno era imprenditore, l’altro era un generale dell’Aeronautica militare italiana.

Sempre sabato pomeriggio, ma in provincia di Foggia, un altro sinistro molto violento è costato la vita ad una donna di soli 42 anni, Patrizia Gambatesa, originaria e residente di Orsara di Puglia.

La giovane mamma ha perso il controllo della vettura, è uscita fuori strada e si è schiantata contro un guard rail. Per lei, ogni tentativo di salvataggio si è rivelato vano.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco, che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvarla.

Insieme a lei viaggiavano Rocco e Paolo, i suoi due figlioletti, che fortunatamente sono sopravvissuti alla tragedia, ma che hanno assistito alla scomparsa della loro mamma.

Cordoglio per la morte di Patrizia Gambatesa

La notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa di Patrizia si è divulgata in poco tempo, provocando dolore e sconforto in tutta la comunità, dove la donna era conosciuta e ben voluta da tutti.

Straziante il comunicato diramato da Mario Simonelli, sindaco di Orsara:

La perdita di una giovane vita è una tragedia immane per tutta la Comunità, a nome della quale esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia per la tragica scomparsa di Patrizia. Lavoratrice, moglie e madre di due bambini, Patrizia aveva 42 anni ed era una persona apprezzata e ben voluta da tutti. Ci uniamo al dolore dei suoi familiari, dei suoi amici, di tutte le persone che l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene.

I funerali si sono celebrati ieri, lunedì 22 maggio, nella chiesa di San Nicola di Bari a Orsara di Puglia. Nella stessa giornata, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.