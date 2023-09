La donna racconta di come ha saputo che la figlia 28enne non c'era più

L’ultimo messaggio della 28enne è stato inviato al mattino di quel terribile martedì in cui la giovane ragazza ha perso la vita, in sella alla sua bici a Milano, travolta da un camion che non l’ha vista. Francesca Quaglia con l’ultimo messaggio alla mamma non pensava di salutarla così per sempre. Il ricordo della donna è più di dolore, perché ora la sua Francesca non c’è più.

Francesca era il mio orgoglio, una ragazza libera e altruista. Non riesco a credere che non ci sia più.

Queste le parole di Nadia Valli, la mamma di Francesca Quaglia, la 28enne di Medicina, che viveva a Milano con il fidanzato, che ha perso la vita martedì scorso, travolta da un camion mentre era in bici. Per lei la mamma non ha voluto organizzare un funerale: non se la sente di vedere la figlia in una bara, sarà solo sottoposta a cremazione. Scelta che avrebbe voluto anche lei, se avesse potuto decidere del suo ultimo saluto.

La donna ha saputo della scomparsa della figlia quando i vigili di Medicina l’hanno chiamata per dirle che la ragazza era rimasta coinvolta in un incidente.

Ho sperato fino all’ultimo che non fosse successo quello che in realtà è successo. Non posso credere che mia figlia non ci sia più, non riesco a darmi pace. Quella maledetta strada me l’ha portata via, sono cose che non devono succedere.

Francesca Quaglia e l’ultimo messaggio alla mamma, inviato la mattina in cui è deceduta

Mi ha mandato un messaggio martedì mattina, intorno alle 9,30. Ci sentivamo spesso, lei era molto legata alla sua famiglia nonostante da anni avesse scelto di vivere lontano da casa. Le ho riscritto intorno all’ora di pranzo, ma a quel messaggio non ha mai più risposto. Ora non faccio altro che ascoltare i vocali sul telefono per risentire la sua voce.

La mamma di Francesca non si dà pace per quanto accaduto a sua figlia.