Per la mamma di Francesca Quaglia il funerale della figlia di 28 anni non si farà. La donna ha preso questa decisione, dopo aver perso la giovane donna, travolta sulla sua bici da un camion mentre circolava per le strade di Milano. Nadia Valli, sua mamma, ha deciso che non ci saranno i funerali per la figlia che ha perso la vita lo scorso 29 agosto.

La ragazza di 28 anni ha perso la vita lo scorso 29 agosto, mentre si trovava in bicicletta a Milano. Originaria di Medicina, in provincia di Bologna, la giovane viveva nel capoluogo lombardo, dove lavorava come traduttrice.

Per la famiglia la notizia della sua scomparsa è stata troppo grande da affrontare. Un lutto troppo pesante soprattutto per la mamma che, come riportato dal giornale La Repubblica, ha deciso che non ci sarà alcun funerale per la figlia di 28 anni.

Conoscendo mia figlia non avrebbe voluto dei funerali. Per questo sarà semplicemente cremata. Non posso immaginare mia figlia in una bara, lei era libera e piena di vita. Non esiste bara che possa contenerla.

Queste le parole di Nadia Valli, la mamma di Francesca che ancora vive a Medicina.

L’ultimo video che mi ha mandato è di una biblioteca di Milano. Francesca mi ha detto: Mamma hai visto quanto è bella? il mio sogno è lavorare in un posto così. Il suo obiettivo era lavorare in una biblioteca perché adorava i libri. In alternativa pensava a un impiego in una casa editrice. I suoi volumi preferiti erano quelli di letteratura e di recente si era appassionata ai gialli.

Francesca Quaglia, nessun funerale: lei non avrebbe voluto

La 28enne viveva a Milano con il fidanzato. Il giorno dopo il suo decesso avrebbe iniziato a lavorare al Piccolo Cinema. Doveva lavorare nella biglietteria o nel bar all’interno, i gestori erano suoi amici.

Francesca era anche traduttrice, in particolare dalle lingue scandinave, e copywriter. Aveva una grande passione per la Svezia.