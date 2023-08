Si chiamava Francesca Quaglia e purtroppo nella mattina di martedì 29 agosto, è stata investita da un camion, mentre era in sella alla sua bici. I medici intervenuti hanno cercato di fare il possibile, ma alla fine la giovane ha esalato il suo ultimo respiro.

Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, poiché dopo che il mezzo pesante l’ha trascinata per diversi metri, ha riportato dei traumi che hanno portato al suo decesso.

Il sinistro è avvenuto nella tarda mattina di ieri, martedì 29 agosto. Precisamente nella zona di Porta Romana a Milano. La giovane era in bici e probabilmente era diretta proprio a lavoro.

Quando all’improvviso, il mezzo pesante che era fermo al semaforo, l’ha agganciata. Da un racconto di un testimone a Fanpage.it, la ragazza per segnalare la sua presenza all’autista, ha bussato più volte alla sua portiera.

Tuttavia, l’uomo non se ne è reso conto. Per questo, dopo averla tenuta stretta a sé, l’ha trascinata per circa 10 metri. Quando all’improvviso, si è reso conto che c’era qualcosa di strano.

I passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono presto intervenuti. Per la 28enne però, non sono riusciti a fare nulla, se non a constatare il suo straziante decesso.

Chi era Francesca Quaglia

Francesca in realtà era di Bologna, ma viveva a Milano ormai da molti anni. Si era laureata all’indirizzo di lingue e letteratura all’università Ca’ Foscati di Venezia. Nel 2017 era riuscita a trovare lavoro alla camera di commercio italiana, per la Svezia a Stoccolma.

Aveva anche il ruolo di traduttrice ed insegnante di italiano. Per questo si diceva felice della sua vita. In questi ultimi tempi aveva trovato lavoro come traduttrice per la rivista Mulieris Magazine.

Quella mattina probabilmente stava andando proprio a lavoro, quando il camion l’ha travolta. Quasi sicuramente l’uomo alla guida del mezzo verrà indagato per il reato di delitto stradale e sarà eseguita l’autopsia sul corpo della ragazza.