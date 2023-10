Un tristissima notizia che arriva da San Donà di Piave (Venezia). Francesco Basso non ce l’ha fatta, ha perso la sua battaglia contro quel mostro che aveva stravolto la sua vita. Aveva solo 32 anni.

Francesco Basso ce l’ha messa tutta, ma il suo corpo debole si è arreso. Il ragazzo 19 anni fa aveva perso mamma Ornella, colpita dalla stessa malattia: un tumore al fegato. “Ora andrò a trovare la mamma”, queste le sue ultime e strazianti parole che Francesco ha detto al suo papà prima di spegnersi per sempre.

Oggi è proprio papà Luciano a raccontare della coraggiosa lotta di suo figlio, delle sue ultime richieste e delle sue ultime parole. Il 32enne ha lottato per tanto tempo, ha vissuto la sua vita sulle montagne russe, tra cure, chemioterapie, miglioramenti, false speranze e ricadute.

Qualche giorno fa mi disse che voleva andare a trovare la mamma. Voleva tornare a casa, per morire nel suo letto. Ma quando sono tornato in ospedale, purtroppo Francesco non c’era più. Era spirato nella notte. Se ne è andato serenamente, senza soffrire ancora. Ora ha raggiunto la mamma. Mi dà forza che siano tornati assieme.

Papà Luciano cerca la forza per andare avanti, dopo 25 anni trascorsi tra le mura dell’ospedale. Prima per sua moglie Ornella e poi per suo figlio Francesco. Nel 2010 ha scoperto che la stessa sorte sarebbe toccata anche a lui. Analisi, cure, preghiere, poi la diagnosi nel 2012. Da quel momento il ragazzo ha iniziato le cure e il suo lungo calvario. L’anno scorso le cose stavano migliorando, fino all’ultima ricaduta. Il 32enne è rimasto ricoverato in ospedale per sei mesi, a causa di una polmonite. Dopo quell’ultimo ricovero, tutto è andato sempre peggio, i linfonodi al fegato, la forza di Francesco e poi la libertà da quell’insopportabile dolore.

Oggi tutta la comunità piange la scomparsa di una ragazzo che viene ricordato per la sua bontà e la sua riservatezza.