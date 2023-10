La mobilitazione di tutti per cercare di aiutare i figli di Klodiana Vefa, rimasti orfani all'improvviso, per mano del loro papà

Oltre al conto corrente aperto dal comune i figli di Klodiana Vefa, anche altre persone stanno facendo il possibile per cercare di aiutare i due ragazzi. Vogliono cercare di fare qualcosa per sostenerli, in questo momento per loro così straziante.

Il comune ha deciso di aprire un conto corrente bancario, con la speranza di poter ricevere delle donazione per riuscire ad aiutarli.

Inoltre, anche le Imprenditrice Agricole di Donne Impresa Coldiretti Firenze Prato, hanno deciso di mobilitarsi. Hanno organizzato una raccolta fondi per loro, con la vendita speciale di ciclamini e piante aromatiche. Sperano di poter avere un grande sostegno da parte di tutti.

In questi giorni il pm che si è occupato del caso, ha deciso di dare il nulla osta per la salma. Infatti per Klodiana hanno deciso di darle un ultimo addio, proprio in Albania, sua Nazione di origine.

I due ragazzi di 17 anni il più grande e 14 anni la più piccola, sono partiti insieme ad alcuni loro parenti, per riportare il corpo della mamma.

Il delitto di Klodiana Vefa, commesso dall’ex marito Alfred

Klodiana lavorava come cameriera e quella sera probabilmente aveva appena finito il suo turno e stava rientrando a casa. Quando all’improvviso, ad una decina di metri dalla sua abitazione, ha trovato l’ex.

Alfred Vefa anche lui Albanese, era arrivato in Italia con la moglie da circa 20 anni. Poco tempo fa i due avevano deciso di separarsi, decisione forse non condivisa da parte dell’uomo. Vivevano per il momento nella stessa casa.

Quella sera ha atteso il rientro dell’ex e forse dopo una discussione, ha estratto l’arma. Sono ben 3 i colpi che le ha inferto, ma solo uno di questo è risultato essere fatale.

L’uomo poco dopo è fuggito via, ma la sua scomparsa è durata solo 2 giorni. All’alba del secondo giorno, gli agenti lo hanno trovato senza vita, in alcune campagne del posto. Vicino al corpo aveva l’arma usata per mettere fine alla vita della ex moglie.