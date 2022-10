Per le famiglia di Francesco D’Aversa e di Sofia Mancini sono giorni di grande strazio e tristezza. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato che sarebbe potuto accadere qualcosa di così triste. La sorella del ragazzo, Serena, in un lungo post sui social ha voluto parlare del fratello.

Dopo il cognato, anche la sorella ha voluto ricordare il fratello con un lungo post su Facebook. Ha parlato di lui e della sua bontà nei confronti degli altri. Ha scritto:

In questi momenti in cui non avrei mai pensato di ritrovarmi, non ho mai capito come le persone trovano la forza per aprirsi sui social. Ma non hai la minima idea su cosa dire, le parole da usare per poter essere di conforto in circostanze simili.

Mio fratello per chi ha avuto modo di conoscerlo, era un ragazzo sempre pronto a scherzare ed a strapparti un sorriso e in cerca di affetto. Siamo stati vicini, ma poi il destino gli ha dato l’occasione di provare questa esperienza, un modo per crescere professionalmente, ma contemporaneamente allontanandolo dalla famiglia.