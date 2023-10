Un papà eroe che in queste ore viene ricordato con parole d’affetto. Francesco Di Gregorio, 54 anni, ha perso la vita per salvare quella di sua figlia.

La triste vicenda è accaduta domenica 15 ottobre, sul lungo mare Federico II di Svevia (Gela). Francesco Di Gregorio ha notato che la figlia ventenne stava annegando in acqua e non ci ha pensato due volte a gettarsi per salvarle la vita. Si è lanciato in mare ed è riuscito a riportare a riva la sua ragazza, che stava annaspando tra le onde. Purtroppo, quell’enorme sforzo non gli ha permesso di combattere anche per la sua vita e in breve tempo è scomparso tra le onde del mare.

La Capitaneria di porto è subito intervenuta sul posto, recuperando il corpo del 54enne, purtroppo già in condizioni disperate. Un recupero difficoltoso, per via del fondale sabbioso e delle strutture artificiali situate a ridosso delle coste. Due uomini della guardia costiera hanno riportato ferite durante il drammatico salvataggio.

Francesco Di Gregorio si è spento in ospedale

Francesco è stato trasportato con immediata urgenza in ospedale, ma poco dopo il suo cuore si è fermato per sempre. Ha perso la vita per salvare quella di sua figlia, un papà eroe che non sarà mai dimenticato.

Sui social, in queste ore, sono numerosi i messaggi pubblicati in memoria del papà. Post strazianti e commoventi, per ricordare una persona gentile e sempre pronta ad aiutare il prossimo. Un padre amorevole, che non ci ha pensato due volte a rischiare la vita pur di salvare quella della persona che amava più al mondo.

Era una persona buona, un uomo per bene, generoso a prescindere.

La famiglia e gli amici sono sconvolti e increduli. Non potranno mai più vedere Francesco, ma mai potranno dimenticare il suo gesto eroico. Un gesto che solo un papà può compiere per amore di sua figlia.