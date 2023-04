Un altro drammatico episodio è accaduto sul posto di lavoro a San Gimignano, in provincia di Siena. Francesco Mannozzi, operaio di soli 31 anni, è rimasto schiacciato dal tetto di un vecchio casolare.

Un lavoro preso dalla sua ditta, nei pressi di Ricciano. Francesco Mannozzi era il figlio del titolare della ditta edile. Il trentunenne si trovava insieme ad un collega, stavano ristrutturando il vecchio casolare, quando è accaduto l’impensabile.

Una parte del tetto è crollata, schiacciando il ragazzo. Subito è stato lanciato l’allarme e gli operatori del 118 si sono precipitati sul posto. Purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del giovane operaio. Lo hanno trasportato al pronto soccorso nel più breve tempo possibile, ma raggiunta la struttura sanitaria di Poggibonsi, il cuore di Mannozzi si è fermato per sempre. Aveva riportato conseguenze troppo gravi.

Anche il suo collega è rimasto coinvolto nell’incidente e, fortunatamente, non ha riportato gravi traumi.

Sulla vicenda sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno subito aperto le indagini. Gli agenti si sono messi al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sarà necessario stabilire le cause del crollo e accertare che siano state rispettate le dovute norme di sicurezza del lavoro.

Tante le persone sconvolte dalla triste notizia. Sui social sono apparsi, nelle ultime ore, numerosi messaggi di addio per Francesco. Gli amici hanno voluto mostrare cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e ricordarlo e salutarlo per l’ultima volta.

La squadra di calcio, la San Gimignano FC, ha pubblicato un post su Facebook. Una foto del trentunenne sorridente, che stringe una coppa, accompagnata da queste tristi parole: